ESCLUSIVA TMW - Rampanti: "Meïté dà robustezza al Toro. Panchina per Belotti"

Le medie voto di Tuttomercatoweb eleggono, per ora, Soualiho Meïté come miglior giocatore del Torino. Al contrario Andrea Belotti è fra i giocatori più in difficoltà e a testimoniarlo anche la mancata convocazione in Nazionale. Ai nostri microfoni l'ex tecnico granata Rosario Rampanti ci dice la sua:

Rosario Rampanti, come valuta il rendimento di questo Torino?

"A mio avviso fra i migliori ci sono Sirigu, N'Koulou, Berenguer e Meïté. E quando ha giocato Iago Falque. De Sivlestri ha pagato l'infortunio, Zaza è arrivato all'ultimo ma quando è stato inserito ha fatto bene. Belotti non mi sembra in formissima e Baselli ha attraversato un momento no. Detto questo il Torino è in linea con le aspettative ed è stato decisamente penalizzato dagli arbitraggi, dove paga gli errori contro la Roma, dove non è stato assegnato un rigore scandaloso e con l'Udinese, dove è stato ingiustamente annullato un gol a Berenguer".

A proposito di torti arbitrali: Mazzarri, dopo la gara contro il Frosinone, è stato un fiume in piena

"Io sono d'accordo con lui e con la società. Mai come quest'anno il Toro ha pagato gli errori arbitrali".

Come valuta il mercato del Torino?

"Petrachi ha operato bene, la squadra si è rinforzata e a mio avviso questo Torino può ambire a traguardi migliori rispetto all'anno scorso. Servirà remare tutti nelle stessa direzione: società, allenatore, squadra, direttore sportivo e non per ultimi i tifosi, che sono molto importanti. Una frangia vedo che si lamenta sempre ma credo che questo capiti ovunque".

Meïté con 6.44 di media è il migliore di questo Torino

"È stato praticamente pagato lo stesso prezzo con il quale è stato venduto Barreca. Secondo me Meïté è molto più bravo: ha presenza in campo, struttura fisica, visione di gioco e fa anche gol. Ha preso una posizione in campo che mette in risalto le sue qualità. È un bel mediano-mezzala e dà robustezza alla squadra".

Nota dolente: Andrea Belotti con il suo 5.75

"Purtroppo si è un po' perso. Credo che una giornata in panchina non gli farebbe male, anzi. A volte stare un po' seduto a vedere i compagni giocare potrebbe essere positivo".

Momento non facile anche per Baselli

"È stato contestato, ha segnato col Frosinone ma non mi è piaciuto come ha reagito. Mi aspetto da lui una reazione positiva, giocando e mettendo in campo le qualità che ha e che ultimamente ha un po' perso".