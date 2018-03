ESCLUSIVA TMW - Rampanti: "Toro era un vivaio modello. L'Atalanta ci copiò"

Oggi su Tuttomercatoweb speciale su come hanno lavorato i vivai delle squadre di Serie A. Nel corso della giornata verranno mostrate le 20 rappresentanti del massimo campionato in un'inedita rosa di giocatori cresciuti nel proprio vivaio.

Rosario Rampanti, due campionati Primavera vinti con il Torino e fra i massimi esponenti del settore giovanile italiano, commenta il lavoro dei granata a livello di vivaio: "Leggendo i nomi che sono usciti negli ultimi anni non posso che constatare l'abisso che ci sia rispetto al passato. Una volta il Torino era il massimo, uscivano fuori giocatori come Lentini, Vieri, Fuser, Cravero, Cois, Pancaro. Eravamo il modello da seguire, pensi che l'Atalanta, oggi modello, ha preso spunto proprio dal Torino. Mino Favini imparò da Sergio Cozzolino, capo supremo del settore giovanile granata".

Perché il Torino non è più il massimo a livello giovanile?

"La società da allora è precipitata più volte, è retrocessa, è fallita, è stata in mano a presidenti a cui non importava nulla del settore giovanile, intrepretandolo come una spesa quando invece è un investimento. Perché alla lunga investire sui giovani paga, serve solo pazienza".

Che futuro vede per il settore giovanile del Torino?

"Con cairo piano piano si ricomincia a vedere qualcosa ma per raggiugnere i livelli del passato serve tempo e pazienza. Il calcio non è materia facile".