esclusiva Rampulla: "Juve, i segnali sono preoccupanti. Troppi cali di attenzione"

Per dieci è stato portiere alla Juve (poi è diventato anche il preparatore) e ora vedendo la situazione dall'esterno Michelangelo Rampulla ci racconta le sue sensazioni sul momento delicato dei bianconeri. "Gli ultimi segnali sono preoccupanti - dice a Tuttomercatoweb.com - andare due volte in vantaggio e poi farsi riprendere o superare come è successo col Milan e il Sassuolo fa riflettere, non ricordo tanti episodi simili nella Juve. E' un qualcosa che deve far stare sull'attenti".

Che pensa delle debolezze difensive?

"Non mi riferisco alla difesa ma alla squadra in generale. Quando si parla di cali di attenzione il discorso è più ampio. Se ad esempio il centrocampo non fa il suo lavoro va in affanno tutta la squadra. La Juve non può avere cali di tensione. E ora è tutto nelle mani della Juve".

Su Sarri che idea si è fatto?

Mi sembra un buon allenatore, uno che lavora molto sul campo anche se non lo conosco personalmente. Lo abbiamo visto a Napoli e anche al Chelsea ha ottenuto buoni risultati. E' chiaro che quando hai a che fare con grandi campioni non basta allenarli ma devi saperli gestire. Va comunque aggiunto che simao di fronte ad un campionato anomale e quindi le valutazioni vanno fatte anche tenendo conto questo aspetto".

Szczesny quanti punti ha portato?

"E' un portiere forte e quelli come lui non ti fanno perdere punti. Però al tempo stesso la squadra non deve concedere agli avversari dieci tiri. Perchè magari sette li può parare e tre invece possono passare. La Juve non deve arrivare a questo".