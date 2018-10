ESCLUSIVA TMW - Rastelli: “Barella, ora sei da big”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Contro la Polonia c’è stata la prestazione. Poi è arrivato anche il risultato, che ha ridato fiducia e consapevolezza alla Nazionale. La strada è quella giusta”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Rastelli sul momento della Nazionale.

Barella e il futuro: pronto per il salto?

“Ha fatto due partite da titolare in Nazionale e le ha giocate senza farsi prendere dall’emozione come se avesse giocato tante altre partite. Contro la Polonia ha sbagliato pochissimo e ha dato una grossa mano in fase di interdizione. Si, è pronto per il grande salto. Quando sei continuo non hai problemi”.

Su di lui tante squadre. Dove lo vedrebbe meglio?

“Nasce da interno di centrocampo. Nelle selezioni giovanili ha sempre giocato a due. Con me ha giocato qualche partita da play e da trequartista. La mezzala è il ruolo che sente più suo. Potrebbe giocare in qualunque squadra di livello”.

Verso il derby di Milano: come lo vede?

“È una partita aperta ad ogni risultato. Entrambe le squadre vengono da un momento positivo, sono in grande salute. Verrà fuori un bel derby”.

E lei, mister?

“Vedo partite dalla mattina alla sera. Quando sei fermo cerchi di aggiornarti in attesa della chiamata giusta”.