ESCLUSIVA TMW - Rastelli esonerato, Fini: "Ha sempre fatto quello che doveva"

© foto di Federico De Luca

E' arrivato dopo otto giornate il primo esonero della Serie A. A farne le spese, dopo quattro sconfitte consecutivi, l'ormai ex tecnico del Cagliari Massimo Rastelli. "A pagare è sempre l'allenatore, ma i risultati li ha sempre conseguiti in questi anni", ha detto ai nostri microfoni l'ex rossoblù Michele Fini. "I risultati - prosegue - sono sempre fondamentali. E dati alla mano Rastelli ha fatto quello che doveva fare".

Quindi cosa ha pagato?

"Gli obiettivi li ha centrati, magari paga un rapporto non idilliaco con la piazza, non lo so. Però non c'è dubbio che quello che doveva fare l'ha fatto".

Non è che la piazza di Cagliari abbia sovrastimato il valore di questa squadra?

"Sicuramente dopo l'acquisto di Pavoletti le aspettative erano alte. Più che preoccupazione, vedo una tifoseria delusa in questo momento. Questa è una società che negli ultimi anni ha fatto investimenti importanti, anche sul settore giovanile. Alla fine, credo che questi investimenti strutturali produrranno frutti importanti".

In conclusione: chi vede bene al posto di Rastelli?

"Questo davvero non lo so. Adesso sta alla società fare le sue valutazioni".