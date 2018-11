ESCLUSIVA TMW - Rastelli: "Van der Wiel sembrava un UFO. Barella campione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Barella è un campione". Parola di Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari e uno degli artefici dell'incredibile crescita del centrocampista, fino alla Nazionale. "Io non ho dubbi, ha dimostrato tanta qualità, personalità, carattere. Quando a quell'età hai queste caratteristiche vuol dire che hai le stimmate del campione".

Addirittura?

"Sarà un protagonista del nostro calcio".

Quindi vale 50 milioni?

"Non sta a me dare valutazioni, ma racconto un aneddoto: quando lui tornava dalle trasferte in Nazionale, in under17, 18, 19, 20, 21, le ha fatte tutte, ecco, tornava e, nonostante avesse giocato due gare ravvicinate da 90 minuti, riusciva a sopportare un allenamento intero con i compagni. Dovevo proteggerlo facendogli fare defaticante, per riposarlo".

Questa è una dote naturale.

"Sì, ma c'entra la volontà. Vuole essere subito sul pezzo".

Un anno fa veniva esonerato dal Cagliari.

"Fa parte del gioco, il nostro mestiere è fatto di risultati, nonostante questo mi sono lasciato benissimo con il presidente Giulini. Noi allenatori siamo l'anello più debole della catena, più facile cambiare noi che una squadra intera. Mi è dispiaciuto come sia andata a finire, dopo un campionato vinto e con l'undicesimo posto in A. Avrei preferito continuare".

Crede che il Cagliari possa crescere?

"Conosco le loro ambizioni, ci sono stato due anni e mezzo. Piano piano sta mettendo i tasselli al proprio posto, la costruzione dello stadio rappresenta un punto di partenza importante per un'ulteriore fase di consolidamento. Sì, potrà ambire a qualcosa di più della salvezza negli anni a venire".

Una parte di tifosi l'ha sempre contestata.

"Una piccolissima parte, molto era strumentalizzato. Il Cagliari giocava bene, in A abbiamo vinto 14 partite, in B eravamo costretti a vincere vistro il nostro status e ci siamo riusciti. Così questi problemi arrivavano da una piccola parte dell'ambiente, ma con la gente di Cagliari c'è sempre stato un ottimo rapporto, un grande affetto, in questi mesi ci sono tornato spesso".

A proposito di B.

"Tutto quello che è successo è inspiegabile. Sia per chi mastica calcio, sia per chi è meno appassionato. Oramai il format rimarrà così come è, tutto questo temporeggiare ha spazientito tutti. Devono esserci regole certe, in pochi giorni devono arrivare sentenze. Nell'arco che va da fine giugno a inizio agosto, lì ci sono iscrizioni e ricorsi, poi basta".

A proposito, l'Avellino è ripartito dalla D.

"Conosco quanta passione c'è da parte dei tifosi, quanti sacrifici fatti nel corso degli anni. Insieme abbiamo vinto il campionato, rischiato di andare in A".

Allena da dieci anni, bilancio?

"Ottimo, ho ottenuto grandi risultati, ho sempre raggiunto gli obiettivi che le società mi avevano posto. L'anno scorso è arrivato il primo esonero, il primo momento non positivo della mia carriera. Uno non può pensare di allenare senza incidenti di percorso".

Quando tornerà in panchina?

"Sono libero, il mio contratto scadeva a giugno. Ci sono stati dei contatti, non concretizzati, per un motivo o l'altro. Non posso far altro che aspettare, mi piacerebbe tornare in A perché me la sono conquistata sul campo, arrivando undicesimo da esordiente. Se non dovesse essere così, prenderei in considerazione un progetto invitante in B".

La A si è rimodernata con Ronaldo, Elliott, l'Inter in Champions, il Napoli di Ancelotti e la Roma semifinalista in Europa League.

"Credo che sia un campionato rivalutato, non ci sono partite scontate. Sappiamo che la Juventus è più forte, ha dominato gli ultimi sette campionati, ma le altre si sono rinforzate e lavorato bene. C'è una parte centrale di club che lottano per posizioni di prestigio. Chievo a parte, che vedo più in difficoltà".

Con CR7 è tornato Bruno Alves.

"Una sola parola magica: mentalità. Quando un giocatore della sua età, con il suo passato, che ha vinto 4 scudetti in giro per il Mondo, è Campione d'Europa, va a 2000 all'ora dal primo all'ultimo secondo di allenamento... Può durare. Ogni pallone che gioca sembra quello più importante della sua carriera, per noi è stato un esempio, un grande onore poterlo allenare. Ha trainato il gruppo".

Un po' meno van der Wiel. Come mai non ha sfondato?

"Me lo sto chiedendo ancora. Era un ragazzo dalle grandissime doti, ha raggiunto l'apice con il PSG, poi è andato in calando. È arrivato a Cagliari inaspettatamente, forse per rilanciarsi, ma erano 7-8 mesi che non giocava, al Fenerbahce era stato messo fuori rosa. Aveva bisogno di tempo, ha trovato grandi difficoltà fisiche e mentali, non era semplice poterlo aspettare".

Però dal suo curriculum...

"Non si è mai inserito, nemmeno a livello linguistico. A gennaio poi è andato via. È e rimane un mistero. Grande impegno, ma era in un contesto non suo. Sembrava un UFO, sbarcava dalla luna. Isla? Lui però conosceva il calcio italiano, aveva giocato con Udinese e Juventus, e anche lui ha avuto i suoi problemi all'inizio, non era semplice, ha dovuto rincorrere una preparazione dopo aver vinto la Copa America. Invece van der Wiel era stato gettato in un'altra realtà".

All'Italia manca un centravanti. Pavoletti non può essere il nome giusto?

"Ma noi l'abbiamo il grande attaccante, è Immobile, fa tantissimi gol, non è che non ci sia. Pavoletti è straordinario sulle palle alte, in area di rigore, è uno dei migliori al mondo. Va sfruttato così, devono arrivare cross. In Nazionale può far comodo, ma per come gioca Mancini... è difficile".

Le piace la Nazionale?

"Tantissimo contro la Polonia, vedo tanti giocatori di talento, giovani, che hanno bisogno di giocare. Molti non sono in top club, in passato c'erano blocchi di calciatori di Milan-Inter-Juventus, abituati a giocare le coppe. Sono bravi ma devono proporsi in questo tipo di partite. Fra due anni potremo vedere una bella Italia".

L'assenza al Mondiale può aver giovato?

"Sicuramente è dispiaciuto a tutti vedere giocare gli altri, però a volte solo toccando il fondo si può risalire".