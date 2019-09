ESCLUSIVA TMW - Ravanelli: "Mitica Reggiana. Juve ora più europea"

La Reggiana e la Juventus: due squadre che hanno segnato in positivo la carriera di Fabrizio Ravanelli. E' stato proprio durante la sua permanenza nella squadra emiliana - il club oggi compie cento anni - che l'ex attaccante umbro si è fatto conoscere a suon di gol. Lo ricorda lui stesso a TMW: "L'esordio contro il Verona al Mirabello non lo potrò mai dimenticare. Segnai tre gol ed è qualcosa di assolutamente indelebile per me. Sfiorammo la serie A, segnai sedici gol in quel campionato (era il '90-91, ndr)

Che squadra era quella Reggiana?

"C'erano tanti giovani ma anche esperti come De Vecchi, un ottimo portiere come Facciolo, un grande allenatore come Marchioro, una società ben organizzata. Era una Reggiana mitica. Fu un gran periodo e poi dopo due anni arrivò la chiamata della Juventus".

A proposito della Juventus allora, parlando dell'attualità, che impressioni ha ricavato da questo avvio di stagione?

"E' in crescita e per ora non può contare su giocatori importanti come Chiellini e Douglas Costa. E ieri era assente pure CR7. Sta crescendo con un po' di fatica ma a mio parere può vincere a livello europeo. Vedo quest'anno una Juve più dedicata alla Champions che al campionato fermo restando che lo spirito è quello di vincere sempre. Però quest'anno, ripeto, mi sembra una squadra più europea".

Dybala, ieri determinante, potrà trovare spazio nella Juve?

"Spetta ovviamente a Sarri decidere, visto che ha tutti sott'occhio per l'intera settimana. Douglas Costa ha dimostrato di essere un gran giocatore e con Cristiano Ronaldo e Higuain ha formato un ottimo tridente. E credo che nelle idee di Sarri ci sia questo schema. Dybala comunque ha ritrovato la condizione giusta per mettere in difficoltà l'allenatore".