ESCLUSIVA TMW - Reginaldo: "Ricordi viola nel mio cuore. Chiesa da trattenere"

© foto di Federico De Luca

Quando approdò alla Fiorentina era un giovane di belle speranze che stava per spiccare definitivamente il volo. Reginaldo, attaccante brasiliano classe '83, ha vissuto il momento di ascesa della Fiorentina dei Della Valle, che adesso hanno deciso di cedere all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Era il 2006-07 e i viola, dopo Calciopoli, partivano con una penalizzazione di quindici punti che per le qualità di quella squadra non pesò eccessivamente (anzi, alla fine ci fu l'ingresso in Europa League). "I Della Valle avevano preso la Fiorentina in una situazione difficile ma hanno cercato di dare subito il giusto peso alla squadra, che per il valore di Firenze deve stare sempre in alto. Ricordo che riuscimmo ad arrivare in Europa League nonostante la penalizzazione e se fossimo partiti senza quell'handicap saremmo arrivati a ridosso delle primissime. Fu un evento storico. Ora che la Fiorentina è stata venduta spero che chi è arrivato sappia dare la giusta importanza alla Fiorentina, riservandole tutte le attenzioni che questa squadra merita".

I suoi ricordi personali dei Della Valle?

"L'ultima partita che abbiamo vinto in quel campionato con la Sampdoria. Finì 5-2 e segnai una doppietta. Fu un momento speciale perchè quel giorno i genitori di un ragazzo che era da poco scomparso mi chiesero di indossare una t-shirt a lui dedicata. Era un suo desiderio, perchè era un mio grande fan. E Dio volle che proprio in quella partita segnassi una doppietta... Un momento davvero da ricordare. Ma tutta l'esperienza con la Fiorentina è stata indimenticabile. Negli spogliatoi poi quel giorno ci fu una grande festa anche con Della Valle"

Commisso è il nuovo proprietario: che idea si è fatto su di lui?

"In questo periodo leggo poco perché mi sto preparando per le vacanze in Brasile. Però se è proprietario dei Cosmos, un club che ha una storia e un peso, credo che possa avere buone intenzioni. Lo spero con tutto il cuore per Firenze".

Tra l'altro Commisso ha fatto sapere che cercherà di trattenere Chiesa...

"Se è così è una conferma del fatto che vuol fare le cose per bene. E' un giocatore cresciuto nella Fiorentina e ora è giusto provare a trattenerlo. Spero che in un calcio dove dopo Totti e De Rossi non ci sono più bandiere, Chiesa possa provare a diventare come loro"