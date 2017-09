ESCLUSIVA TMW - Renga: "Roma, sei e mezzo. Manca un centrale difensivo"

Il mercato della Roma si presta ad un dibattito ampio. Le cessioni pesanti probabilmente non sono state tutte rimpiazzate adeguatamente, al di là dell'arrivo nel finale di Schick che ha reso il quadro più interessante. Roberto Renga grande firma a lungo de Il Messaggero, spiega. "Il mio voto è sei e mezzo. Manca un centrale difensivo per completare la squadra - dice a Tuttomercatoweb.com - la partenza di Rudiger pesa anche perché Manolas non è più quello di due anni fa e il migliore è Juan Jesus al di là delle critiche che ha ricevuto dopo il ko con l'Inter quando è stato schierato da esterno sinistro. E poi è andato via Salah per Schick che è sì forte però non so se potrà fare gli stessi gol dell'egiziano. Salah era una certezza. E' partito anche un portiere fortissimo. Alisson è bravo ma Spalletti gli ha sempre preferito Szczesny".

Passiamo al centrocampo...

"E' molto forte ma con un anno in più. In avanti bene l'arrivo di Defrel che può essere il vice dzeko. Ripeto, la difesa, tra i tre reparti, è la meno forte".