ESCLUSIVA TMW - Renica: "Napoli, occasione persa. Hamsik? Titolare fisso"

"Un'occasione persa, contro una squadra abbordabile". Alessandro Renica, grande ex difensore partenopeo, commenta così il pario del Napoli contro la Stella Rossa. "C'è stata la traversa e sono arrivate tante possibilità per segnare. E' andata così, il calcio è questo. Peccato - spiega a Tuttomercatoweb.com - perché di solito la squadra sa finalizzare molto bene le occasioni che crea".

In generale fino a questo momento come le è sembrato questo Napoli?

"Inizialmente ci sono stati troppi problemi difensivi, mentre in attacco l'andamento è stato regolare come con Sarri. Sabato scorso con la Fiorentina ho visto un Napoli molto attento in difesa, non ha concesso nulla agli avversari. dopo i sei gol presi, Ancelotti ha lavorato molto sulla fase difensiva. C'erano stati errori clamorosi mai commessi negli anni scorsi".

La nuova posizione di Insigne come la giudica?

"Se uno è forte, che giochi più avanti o più stretto, resta comunque forte. Se quando giochi crei una situazione non prevedibile è chiaro che puoi creare un problema in più all'avversario. E sabato scorso Insigne ha segnato da centravanti".

A centrocampo invece quale sarà la decisione finale di Ancelotti?

"Credo che la metà campo più funzionale sia quella con Hamsik sempre dentro, sebbene fisicamente abbia qualche calo. Ma rappresenta tanto nella squadra. Zielinski come trequartista o a metà campo è fenomenale. E' eclettico. E poi c'è Allan. Se qualcuno di questi si stanca, va sostituito ma in questo Ancelotti è molto più veloce rispetto a Sarri. Quest'ultimo faceva i cambi preparandoli e pensandoli anche prima della gara. Ancelotti invece guarda più il campo".