ESCLUSIVA TMW - Renzi Jr: "Voglio vincere a Udine. Okaka un top"

© foto di Citron Elisa

Passare dai dilettanti ai professionisti non è mai facile a qualsiasi età, figuriamoci se il grande salto lo si fa a 17 anni. Francesco Renzi, attaccante classe 2001 che la scorsa stagione ha collezionato 16 presenze con l'Udinese Primavera e figlio dell'ex presidente del Consiglio lo racconta in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Ambientarsi in un campionato di così alto livello non è stato assolutamente facile complici i ritmi molto alti sia negli allenamenti che nelle partite però penso che quando c'è una passione ed un amore così grandi, come nel mio caso, verso quello che si fa tutto risulti più facile".

Qual è il giudizio che sente di dare alla sua prima stagione tra i professionisti?

"Direi che sotto il punto di vista dei risultati è stata sfortunata perché siamo retrocessi, ma è stata un'annata che mi ha permesso di crescere tantissimo sia dentro che fuori dal campo. Ho incontrato dei ragazzi ed uno staff fantastici, non potevo chiedere di meglio. Adesso non vedo l'ora di iniziare il campionato perché l'obiettivo che abbiamo quest'anno è quello di vincere per tornare subito in Primavera 1. Inutile dire che dovrò comunque pensare anche allo studio vista la maturità al Liceo Classico che mi attende".

Quest'anno ha affrontato tanti giocatori di qualità, ma chi è che più l'ha impressionata?

"È molto difficile scegliere visto che ho affrontato tantissimi ragazzi e calciatori di una qualità unica, ma credo che Vincenzo Millico del Torino abbia un passo diverso dagli altri. Le sue partite durante tutto il campionato lo hanno dimostrato, in più ha segnato anche nei preliminari di Europa League poco tempo fa il suo primo gol con i grandi: farà strada".

Lei si è allenato più volte con la prima squadra, chi tra i suoi compagni l'ha più colpita?

"Per un ragazzo come me allenarsi con una squadra di Serie A, seppur sporadicamente, è un'esperienza unica e bellissima. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da tutti, nessuno escluso, per il modo in cui giovani come me sono stati accolti da professionisti veri come loro: gentilezza, disponibilità ed esperienza al servizio di chi ha bisogno ancora di imparare molto. Se devo fare un nome dico Stefano Okaka sia per le qualità che dimostrava in allenamento sia per i preziosi consigli che mi ha dato per cercare di farmi migliorare, ma anche per la simpatia con la quale si è sempre rapportato a noi ragazzi".

Lei a Udine ha avuto modo di lavorare con l'attuale ds dei viola Daniele Pradè. Pensa sia la figura giusta per rilanciare la Fiorentina in coppia con Montella?

"Credo che sia una persona molto valida e preparata che ha fatto molto bene ad Udine. A Firenze ha già messo a segno qualche colpo importante visti gli arrivi di Boateng e Lirola, quello probabile di Pulgar, ma anche il ritorno di Badelj. Il profilo è quello di una persona seria e competente, auguro a lui, a Montella ed alla Fiorentina le migliori fortune possibili".

Il club gigliato è da poco passato a Rocco Commisso. Che impressione si è fatto di questa nuova proprietà?

"Sento spesso i miei amici e mi hanno detto tutti che a Firenze sembrerebbe essere tornato l'entusiasmo che mancava da tempo. I Della Valle hanno comunque lasciato un bel ricordo perché ci hanno permesso di ottenere piazzamenti importanti e prestigiosi, cito la notte di Anfield contro il Liverpool perché la ricordo con particolare piacere essendo stata la mia prima trasferta. Adesso però è arrivato il momento di sognare e provare a fare qualcosa di più".