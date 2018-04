ESCLUSIVA TMW - Repice (RAI): “Roma merita questa gara. No gabbia per Salah”

© foto di Imago/Image Sport

Serata di Champions League per Liverpool e Roma. Ai microfoni di TMW, parla Francesco Repice, voce storica di Radio Rai.

Klopp e Di Francesco sono sembrati molto tranquilli ieri. Chi finge?

“Secondo me fingono entrambi. Forse Di Francesco è un po’ più tranquillo, non fosse altro che per l’incoscienza e la minore esperienza. Però entrambi sentono la partita, del resto arrivati sin qui ci hanno fatto la bocca, vogliono arrivare fino alla fine”.

Kolarov ha detto che la Roma ha il dovere di provarci.

“Ha detto anche che Liverpool e Roma non sono qui per caso. Si sono guadagnate la semifinale. La Roma ha tolto di mezzo non solo il Barcellona, ma anche Atlético Madrid e Chelsea, oltre allo Shakhtar Donetsk. Ha meritato di essere qui, e vuole giocarsi tutte le possibilità di andare a Kiev”.

Che Roma dobbiamo aspettarci? Più attendista?

“Io ho provato a fare questa domanda a Di Francesco, magari si è un po’ incazzato. Sono i gusti, io credo che le squadre debbano entrare in campo e vincere. Non so come giocherà la Roma, penso che con attaccanti così rapidi lasciare dello spazio sarebbe un suicidio tattico. Se la squadra ha una sua filosofia e una sua fisionomia è giusto portarla fino in fondo. Poi sarà il Liverpool a costringere la Roma ad abbassarsi o no”.

Di Francesco ha detto di non pensare a una gabbia per Salah. Bluff?

“Io vado controcorrente. Forse anche perché mi sono permesso di dire che, giocando un po’ più corti e stretti, senza dargli 60-70 metri di corsa, Salah può fare meno male. E poi le difese italiane sono ben altra cosa rispetto a quelle inglesi”.