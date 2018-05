ESCLUSIVA TMW - Restelli: "Cagliari rischia grosso. Viola, signor centrocampo"

© foto di Federico De Luca

Maurizio Restelli, ex centrocampista di Fiorentina e Cagliari ha parlato ai nostri microfoni del match importantissimo per entrambe le squadre in programma domenica: "Mi ricorda una partita in cui i viola dovevano vincere per lo scudetto, mentre adesso lottano per l'Europa, e il Cagliari doveva salvarsi. Nessuno si aspettava una situazione del genere per i sardi a metà campionato. Adesso rischiano grosso anche perché forse non ha nel sangue quell'ira agonistica per salvarsi. La Fiorentina? Bastava aver pazienza e una volta che la squadra ha iniziato a girare si è visto che può raggiungere il traguardo europeo. Nonostante all'inizio ci fossero tante polemiche sono stati tirati fuori dei signori giocatori. Veretout ha stupito tutti, Benassi può dare ancor di più. Badelj è eccezionale. Dabo è un giocatore da tenere in considerazione. Il centrocampo viola è un gran reparto, non ne vedo tanti migliori a parte le prime tre".

Clicca sotto per guardare