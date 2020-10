esclusiva Restelli: "Viola puoi giocare per l'Europa. Cagliari, i valori emergeranno"

Anche Maurizio Restelli ha parlato a TMW della Fiorentina e pure del Cagliari, due delle sue ex squadre. Sui viola ha detto, sempre a margine di un evento organizzato dalla Fondazione Bacciotti. "Ho fiducia in questa Fiorentina, ci sono giocatori validi, può mancare forse la punta prolifica ma ci sono elementi come Vlahovic e Cutrone che possono crescere. La squadra viola verrà fuori, per me è competitiva e se la può giocare per l'Europa. Mi piace molto il centrocampo, c'è tecnica e c'è forza fisica. E c'è anche la panchina all'altezza". Poi sul Cagliari: "Di Francesco ha mancato l'approccio con i risultati ma la squadra c'è. All'inizio le squadre col nuovo tecnico devono assestarsi, ma poi i valori emergono"

