ESCLUSIVA TMW - Ricardo Rodriguez-Milan, i dettagli. Staccate Inter e Schalke 04

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ricardo Rodriguez obiettivo concreto del Milan. L'incontro avvenuto ieri a casa Milan 'rischia' di essere decisivo per il futuro del laterale elvetico che ormai da un paio d'anni ha manifestato la sua voglia di mettersi in gioco in Serie A e, la prossima estate, dovrebbe riuscire nel suo intento.

L'incontro di ieri è stato importante, ma la trattativa entrerà nel vivo solo a fine stagione perché il Wolfsburg, a due giornate dal termine della Bundesliga, è ancora in lotta per non retrocedere e in questo momento non vuole concedersi distrazioni. Ma in estate, a prescindere da come si concluderà il campionato, Rodriguez sarà sul mercato anche in virtù di una clausola da 22.5 milioni di euro che ieri il Milan s'è detto disposto a pagare. Magari inserendo dei bonus nell'accordo col club della Volkswagen.

Per il cartellino, insomma, non dovrebbero esserci grossi problemi. Così come per l'ingaggio: perché Rodriguez, pur di assecondare la sua voglia d'Italia, ha già dato disponibilità al sensibile ridimensionamento dell'attuale ingaggio da quattro milioni di euro netti a stagione, nonostante lo Schalke 04 abbia già messo sul piatto un quadriennale alle cifre attuali

Il Milan, insomma, ha nettamente staccato le altre pretendenti con l'incontro di ieri. Non solo Schalke 04 e Inter, ma anche il Paris Saint-Germain: la trattativa si preannuncia lunga, ma le possibilità che l'affare si concluda positivamente sono concrete.