ESCLUSIVA TMW - Rilancio United per Perisic: superati i 40 mln. No dell'Inter

Fonte: Francesco Fontana

© foto di Federico Gaetano

Aggiornamenti sul fronte Inter per quanto riguarda Ivan Perisic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club nerazzurro avrebbe ricevuto un rilancio da parte del Manchester United attorno ai 40/42 milioni di euro. Proposta che l'Inter ha rifiutato come la proposta arrivata nei giorni scorsi, ribadendo la richiesta di 50 milioni di euro netti per l'ex Wolfsburg.