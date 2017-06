ESCLUSIVA TMW - Rinnovo De Sciglio, assente l'offerta Milan. Il ritrovo è la deadline?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Settimane di attesa per Mattia De Sciglio. Come constatato da TuttoMercatoWeb, il Milan e il suo entourage si incontreranno prima della fine del mese, anche se ancora non è stata individuata la data precisa per questo atteso face to face.

Il terzino della Nazionale italiana, infatti, si trova in questo momento in vacanza e lo sarà per circa 10 giorni, e solo al rientro in Italia verrà fatto il punto tra le parti. La novità riguarda l'assenza dell'offerta per il rinnovo da parte della dirigenza, che temporeggia non avendo ancora messo sul tavolo la giusta proposta per proseguire insieme, nonostante la volontà sia proprio questa.

Differente appare però quella del classe '92: un cambio-maglia sarebbe soluzione gradita, al netto della rottura con l'ambiente verificatasi sul finire della scorsa stagione. Attenzione all'estero, soluzione gradita per il numero 2: in questo senso non mancano le occasioni.

Deadline per conoscere il proprio futuro? Nessuna, per il momento. Anche se il canterano rossonero vorrebbe avere il quadro definitivo prima del raduno, fissato per il prossimo 5 luglio.