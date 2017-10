ESCLUSIVA TMW - Ripa: "Udinese ritrovata. Viola, non sono preoccupato"

© foto di Federico De Luca

L'Udinese si è ritrovata e rilanciata nelle ultime due partite vincendo contro Sassuolo e Atalanta. E ha così reso più salda la panchina di Delneri che stava iniziando a vacillare. Della situazione dei friulani e non solo abbiamo parlato con Roberto Ripa ex difensore dell'Udinese e ora agente. "Stiamo parlando di una squadra che ogni anno riesce a sfornare giocatori capaci di mettersi in bell'evidenza - dice a Tuttomercatoweb.com - il legame col Watford è importante perché è un serbatoio da cui poter avere elementi interessanti. Peraltro all'Udinese si sono strutturati bene con lo stadio e con un centro sportivo all'avanguardia. Sono molto attrezzati".

A proposito di giocatori interessanti, c'è anche Barak che ieri è andato a segno...

"Sì e non solo lui. Cito De Paul, Perica, Jankto che è nel mirino di tanti club. Sono tutti giocatori pronti per palcoscenici importanti. Non che l'Udinese non lo sia ma a Udine sanno quale sia la loro dimensione".

Tornado a Delneri, ora la panchina non traballa più...

"Credo che la squadra abbia trovato una sua fisionomia, non vedo grossi problemi per i friulani in questo campionato".

Parlando di qualche giocatore della vostra scuderia quali sono quelli di cui fare una citazione particolare?

"Molto interessante è Kresic dell'Avellino. E' un difensore che si è messo in luce segnando anche tre gol. E' di proprietà dell'Atalanta ed è un elemento alla Skriniar. fisicamente prestante, un buon marcatore. All'Empoli abbiamo poi Seck che adesso si trova davanti Pasqual che è un valore aggiunto per l'Empoli in B. Ma pian piano troverà anche lui la sua collocazione".

Chiusura sulla Fiorentina di cui lei è stato giocatore e poi team-manager. Che valutazioni fa dei viola?

"La squadra è stata ricostruita quasi completamente e sta facendo i conti con gli alti e bassi tipici di una squadra nuova. Stava iniziando a puntare all'Europa League e ieri è arrivata battuta d'arresto ma ci può stare. Non sono preoccupato. In generale aggiungo che ci sono stati investimenti importanti in attacco con l'acquisto di Simeone, giocatore interessante, peccato però per l'infortunio di Thereau, elemento esperto e utile. Chiesa e Simeone sono forti ma giovani e hanno bisogno di un giocatore come Thereau. Parlando della gara di ieri, la sconfitta è arrivata anche per errori individuali. Ripeto, peccato. E' un ko di cui far tesoro".