ESCLUSIVA TMW - Ritiro Sneijder, Tirri: "Oggi all'Inter sarebbe impossibile"

Wesley Sneijder ha salutato il calcio a 35 anni, dopo una carriera non banale. Prima all'Ajax, vincendo un campionato olandese, poi al Real Madrid, due stagioni. L'apice lo tocca però nel 2010, vincendo il Triplete con l'Inter, arrivando secondo ai Mondiali e capocannoniere della competizione in Sudafrica. "Attualmente sarebbe impossibile comprarlo". A sostenerlo è Peppino Tirri, intermediario che da Madrid portò parecchi protagonisti dell'Inter di quegli anni. "Quella trattativa durò un mese, poi si chiuse a Madrid. Venne acquistato nel 2007 da Florentino per una cifra altissima, 27 milioni di euro più le commissioni, quindi oltre i 30".

E Branca ne aveva di meno.

"Quindici. Cercava un numero dieci, uno che potesse giocare dietro le punte. Incominciò a interessarsi a lui, dopo Hleb e Deco. Si stava parlando di molti giocatori".

Non ha portato in nerazzurro solo lui...

"Gestimmo pure il trasferimento di Samuel, di Solari... e di Cambiasso, che fu un capolavoro perché arrivò a parametro zero. Io non ho mai gestito personalmente giocatori, facevo da intermediario".

E in questi ultimi giorni di mercato?

"Vediamo se c'è un'opportunità dell'ultimo momento. Siamo molti attenti".