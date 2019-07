© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianni Rivera ha parlato a TMW a margine del Vip Master a Milano Marittima: "Giampaolo? Tutti gli allenatori sono bravi finchè non sbagliano. Il nuovo Milan con Maldini e Boban? Aspettiamo il campo, sono bravi e preparati ma lo sono anche gli altri. Vedremo chi è più bravo, deciderà il campo. Sarri alla Juve grande novità per il bel gioco? Perché? Allegri non faceva giocar bene la Juve? Ha vinto cinque campionati di fila... E' sempre meglio vincere che fare spettacolo"

