ESCLUSIVA TMW - Rizzitelli: "La Roma può vincere il girone. Super Dzeko"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Alberto Fornasari

L'ex attaccante Ruggiero Rizzitelli è stato intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com dopo la splendida serata di Stamford Bridge della Roma: "È stato uno show, una grandissima prestazione e il 2-0 era veramente bugiardo. La rimonta è stata incredibile e alla fine il pareggio sta addirittura stretto ai giallorossi che avrebbero meritato di più".

Super Dzeko. Cosa possiamo dire ancora di questo giocatore?

"Adesso si può togliere tutti i sassolini dalle scarpe e non lo fa a voce ma attraverso i gol. Una rete veramente alla Van Basten".

Il girone adesso è messo abbastanza bene per la Roma?

"Pensavo che l'Atletico potesse vincere in goleada e che la squadra di Di Francesco perdesse a Londra. Alla fine però è andata diversamente e adesso la Roma può puntare non solo al secondo posto ma anche a vincere il girone".

Gli equilibri difensivi della Roma?

"In campionato la difesa funziona bene e ieri i gol sono venuti da errori singoli e non di collettivo. L'allenatore può farci poco sugli errori dei giocatori. Di Francesco deve essere contento della prestazione di ieri sera".