ESCLUSIVA TMW - Rizzo: "In questo calcio-follia non colpevolizzo i Della Valle"

Francesco Rizzo, grande ex della Fiorentina (con cui conquistò lo scudetto del '69) parla della situazione dei viola, ancora a caccia di quegli acquisti richiesti da Pioli. "E' chiaro che se viene ceduto anche Kalinic ci sarà da rifare parecchio - spiega a Tuttomercatoweb.com - intanto ieri ho visto la partita contro il Wolfsburg e anche se gli avversari non erano stratosferici la squadra ha vinto. Peraltro i tedeschi sono anche più avanti con la preparazione. Cogliamo questo aspetto positivo. Detto questo, non mi sento di colpevolizzare i Della Valle: siamo arrivati ad un calcio-follia e non è comprensibile spendere 60-70 milioni per un calciatore. Sono industriali che non hanno voglia di buttare via i soldi. Se non ci diamo una regolata, con questo calcio non so dove andremo a finire".

Però è anche vero che adesso sono state incassate belle cifre...

"Sì, è vero. Ma se devi migliorare una squadra che è arrivata quarta o quinta devi spendere. Parecchio. Credo che si voglia puntare sui giovani, sfruttando l'abilità di Corvino. Per vincere oggi o hai la Banca d'Italia o un arabo o un cinese, altrimenti è dura. I Della Valle non vogliono distruggere la loro azienda per comprare un Pinco Palla qualunque che costa tanto e magari si rivela un flop. Io confido in Astori e Chiesa, tra gli altri, perché mi sembrano forti e concreti. Magari arriveranno giovani forti e pronti".