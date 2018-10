ESCLUSIVA TMW - Rizzo: "Viola da Europa. Bonucci? In Nazionale perchè lancia bene"

© foto di Federico De Luca

Tanti temi quelli toccati con Francesco Rizzo, ex centrocampista della Fiorentina e del Cagliari (oltre che ex azzurro). Idee precise sulla squadra viola. "Formazione interessante, gioca bene e va sottolineato il bel lavoro di Pioli, bravo tecnico, un signore. Non ci sono grandissimi nomi - dice a Tuttomercatoweb.com - ma questa è la dimostrazione che non sempre conta spendere milioni e milioni per ottenere buoni risultati. Sono soddisfatto di come gioca la squadra, poi è chiaro che a volte si può anche perdere. Occorrerebbe essere un po' più concreti davanti, ma Chiesa e Simeone si muovono comunque bene. Il problema è che se non fanno loro gol c'è più difficoltà"

Su Chiesa che idea si è fatto?

"Paragoni col passato non ne faccio. Non mi sembra come il padre, ma è comunque forte. Ora deve continuare a migliorare magari evitando qualche gesto plateale che gli ho visto fare lamentandosi. Però è un calciatore che può fare molto bene anche in Nazionale e lo sta già facendo vedere".

E' una Fiorentina da Europa?

"Credo di sì anche perché a parte la Juve non vedo squadre così forti e convincenti anche come gioco. Anzi: come gioco la Fiorentina è seconda a poche. Sono contento anche per Biraghi: non ho condiviso chi lo dipingeva come un giocatore che non era da Fiorentina. Mancini non è uno stupido e lo ha chiamato in Nazionale".

Su Fiorentina-Cagliari che cosa si sente di dire?

"I viola sono nettamente favoriti, peraltro in casa. I sardi tra gli altri hanno un bel giocatore come Barella che ha fatto bene anche in azzurro. Da noi oggi, a parte Verratti, non ci sono più centrocampisti: ora c'è Barella poi gli altri sono bravini ma la Nazionale ha altre pretese. Non ce l'ho con Parolo ma se deve giocare lui in Nazionale sono perplesso. Non mi piace neanche Bonucci: si tiene perchè ha il lancio di 30 metri ma la parola difesa deve andare a cercarla sul vocabolario..."