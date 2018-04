ESCLUSIVA TMW - Robbiati: "Napoli favorito per lo scudetto. Viola, riprenditi"

© foto di Federico De Luca

"Il Napoli per me è favorito nella corsa scudetto". Parola di Anselmo Robbiati, ex calciatore di Fiorentina e Napoli che domenica alle 18 si affronteranno a Firenze. "Nel match del Franchi potrà succedere di tutto. I partenopei ovviamente hanno tante motivazioni - dice a Tuttomercatoweb.com - e sono reduci dal successo contro la Juve. La Fiorentina comunque gioca in casa e ha ancora possibilità di entrare in Europa. Può giocarsi le sue carte".

La Juve però giocherà prima del Napoli, sabato sera con l'Inter....

"Sapere il risultato dei bianconeri influirà. Se la Juve dovesse vincere, il Napoli verrà a Firenze a giocarsi il tutto per tutto. Ma in ogni caso i partenopei giocheranno con la loro mentalità per vincere a cui li ha abituati Sarri".

La Fiorentina che gara disputerà?

"Può dar noia alle grandi, lo ha dimostrato in questo campionato. Credo anche che sia l'ultima possibilità per restare in corsa per l'Europa League".

I viola in effetti hanno rallentato...

"In un percorso anche brillante può starci qualche frenata. Peccato perché c'era stato un bel recupero che aveva creato entusiasmo tra la gente. Queste due sconfitte hanno fatto tornare tanti dubbi sulla squadra. La Fiorentina era comunque una formazione nuova, con tanti giovani e con un tecnico che ha svolto un ottimo lavoro. Spero che adesso la squadra ritrovi lo smalto".

Quanti giocatori tratterrebbe in vista della prossima stagione?

"Dipende dagli obiettivi della società e da cosa si vuol fare in futuro. Ci saranno tanti club che proveranno a chiedere qualche calciatore ai viola: se si decide di vendere i pezzi pregiati allora vuol dire che questo progetto non può continuare. Se li tiene e aggiunge qualche calciatore di buon livello si può pensare a qualcosa di buono".

In chiusura tornando al Napoli quali sono le chances di scudetto?

"Tante, ha fatto una gran rincorsa e ha rincorso bene. Credo che sia anche favorito nonostante la Juve abbia un punto in più in classifica. Il calendario dei bianconeri è più duro".