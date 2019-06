ESCLUSIVA TMW - Robbiati: "Semplici, giusto rimanere, ma meritava il salto"

© foto di Federico De Luca

La Spal va avanti con Leonardo Semplici. Il tecnico fiorentino ha prolungato il suo contratto con il club di Ferrara fino al 2021 e dopo due salvezze consecutive in A proverà a ripetersi e, se possibile, fare ancora meglio. Per Semplici si era ipotizzato anche il passaggio ad un'altra società, considerato che le richieste e le possibilità, dal Genoa alla Samp passando per il Sassuolo, non mancavano. "Alla fine però, a forza di aspettare, rischi di perdere la tua panchina e allora credo che abbia fatto bene a restare", dice a Tuttomercatoweb.com Anselmo Robbiati, che in carriera è stato allenato anche da Semplici al Figline. "Alla Spal ha sempre fatto benissimo e se continuerà ancora così' troverà certamrnte una panchina più importante".

Si meritava un salto già quest'anno...

"Sicuramente, magari una squadra come la Samp che ha ambizioni di enrtrare anche in europa. . Per una vera e prorpia big ci sarà certamente modo e tempo. Probabilmente comunque alla Spal gli avranno regalato le garanzie necessarie per poter arrivare ad una salvezza ancora più tranquilla. Magari potrà giocarsi qualcosa in più. Certo, se poi cedono Lazzari e Petagna saranno perdite pesanti che dovranno essere rimpiazzate bene".

Da ex viola due parole sul nuovo corso della Fiorentina di Commisso...

"Ha riportato l'entusiasmo che a Firenze mancava da tempo. C'è voglia di ripartire, ora vediamo come verrà sviluppato il progetto".

Giusto pensare di riconfermare Montella?

"Credo che debba dipendere dal ds che verrà scelto. Ogni direttore ha la sua preferenza e non vorrei che si decidesse l'allenatore prima del ds. Se poi il tecnico non è linea col ds può essere un problema"