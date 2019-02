ESCLUSIVA TMW - Robbiati: "Viola in forma. Con Chiesa e Muriel tutto è possibile"

© foto di Federico De Luca

"La Fiorentina di oggi può anche ripetere l'exploit dell'anno scorso contro il Napoli". Lo dice Anselmo Robbiati, doppio ex del match che si giocherà domani al Franchi. "In questo momento i viola stanno benissimo e possono far risultato con tutti. Il Napoli è forte - dice Spadino a Tuttomercatoweb.com - però ora la squadra di Pioli ha trovato continuità di risultati. E' una gara in cui può succedere di tutto e con Chiesa e Muriel niente è da escludere"

Si aspettava che questa coppia funzionasse così bene?

"Così velocemente no. Muriel in ogni caso ha grandi potenzialità e Federico lo conosciamo bene: doveva solo migliorare sotto porta e ora lo ha fatto. Daranno soddisfazioni alla Fiorentina e ai tifosi".

Il Napoli potrà essere distratto dal caso Hamsik?

"Non credo che verrà condizionato. Credo che ormai sia una storia chiusa e che non influenzerà i giocatori. Certo, era il capitano e un simbolo della squadra però poi quando si va in campo queste cose le cancelli".

La Fiorentina deve fare i conti con una difesa dimezzata: può essere un problema?

"Qualche problema può esserci però penso che la Fiorentina ora abbia una sua identità. Sa quel che deve fare e i sostituti daranno certamente un bel contributo. La forza del gruppo si vede ora".

La Fiorentina a suo parere ha più possibilità di vincere la Coppa Italia o di entrare in Europa League?

"Sono possibili entrambe. In Coppa Italia la semifinale sarà andata e ritorno, tutta da giocare. E l'Europa League e la Champions sono raggiungibili. La Fiorentina non è inferiore a Lazio e Milan che si stanno contendendo il quarto posto. Nè è inferiore alla Roma. E' un campionato apertissimo".