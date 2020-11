ESCLUSIVA TMW - Roccati: "Bologna ambizioso, poteva avere punti in più. Viola, Prandelli dà fiducia"

esclusiva Roccati: "Bologna ambizioso, poteva avere punti in più. Viola, Prandelli dà fiducia"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Marco Roccati, ex portiere di Fiorentina e Bologna. E proprio sui rossoblù ha detto: "Sono forti, potevano avere qualche punto in più ma dobbiamo fare i conti con un campionato estremamente anomalo. E' una squadra ambiziosa e non può pensare solo ad una salvezza tranquilla ma a qualcosa di più. Certo, nei cicli importanti tutte le squadre hanno attaccanti che segnano parecchio. In questi anni purtroppo il Bologna non ha trovato un attaccante che possa garantire una ventina di gol a stagione". Con Roccati si è parlato anche del ritorno di Prandelli alla Fiorentina: "E' un tecnico che nel 2005 era emergente, oggi è affermato e il compito è difficile perche' ci sono grandi aspettative però ha una buona squadra e se trova la sinergia giusta sono convinto che potrà fare benissimo".

