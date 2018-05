ESCLUSIVA TMW - Rogé (Sport): "Moreno-Juve, è fatta. Mix tra Eto'o e Stoichkov"

"Andrà alla Juve: è fatta al 100%". Albert Rogé non ha alcun dubbio sul futuro del giovane attaccante della Masia Pablo Moreno. È stato proprio lui, d'altronde, a dare la notizia di questo trasferimento in anteprima sulle pagine del quotidiano catalano Sport qualche giorno fa. Chi meglio di Rogé, dunque, per conoscere nel dettaglio questo classe 2002 che ha segnato centinaia di reti con le giovanili blaugrana? TuttoMercatoWeb.com lo ha intervistato in esclusiva.

Rogé, ci può confermare che il futuro di Moreno sarà in Italia?

"Assolutamente sì. È fatta al 100% per Moreno alla Juventus. I bianconeri hanno già avvisato il Barcellona. Si tratta di un grande colpo: Moreno è un punto fermo della Nazionale spagnola Under 16 e il massimo goleador del Cadete A quest'anno con 31 reti".

Quanto costerà alla Juve quest'operazione?

"Dal Barcellona dicono tre milioni di euro, ma sinceramente non penso che sia stata esercitata la clausola rescissoria del giocatore. Moreno ha recentemente rifiutato il rinnovo coi blaugrana e, secondo me, la Juventus si assicurerà uno dei più interessanti talenti della Masia per poco meno di un milione".

Tantissimi gol nelle giovanili blaugrana e l'attenzione di mezza Europa: chi è Pablo Moreno?

"Un attaccante giovane, classe 2002, e con un gran futuro dinanzi a sé. È un giocatore aggressivo, rapido e molto intenso in campo, con un senso del gol innato, che aveva attirato anche le attenzioni delle big di Premier League. A proposito, permettetemi di dire una cosa".

Prego.

"Considero un errore il suo passaggio alla Juventus. Nel calcio italiano le difese sono molto forti e ben messe in campo, cosa che non permetterà a Moreno di esaltarsi ed esprimersi al top come qui in Spagna".

Un'ultima domanda: guardando al passato, a quale attaccante del Barcellona potremmo paragonarlo per caratteristiche?

"Qua lo hanno ribattezzato il 'killer' per la sua gran vena realizzativa. Se devo paragonarlo a qualcuno, dico che Moreno è un mix fra Eto'o e Stoichkov. Ricorda il primo per il suo ruolo da predatore d'area, il secondo per la sua follia calcistica".