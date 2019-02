ESCLUSIVA TMW - Roggi: "Plusvalenze Juve? Club forte anche fuori dal campo"

© foto di Federico De Luca

A conti fatti la Juve si è ripagata l'acquisto di CR7 attraverso le cessioni di alcuni dei suoi calciatori - in estate e nel corso del mercato di gennaio - generando anche importanti plusvalenze (Sturaro, Audero, Mandragora e non solo). "Per costruire qualcosa di duraturo devi essere forte anche fuori dal campo e le plusvalenze della Juve non mi stupiscono", dice a Tuttomercatoweb.com l'agente Matteo Roggi. "Sono bravi, alla Juve c'è esperienza e hanno accuratezza nella scelta dei migliori professionisti. La Juve è sempre stata la Juve: è forte nella gestione delle risorse e da lì vengono le plusvalenze. In generale, allargando il discorso, credo che la regola fondamentale per regalarsi dei successi sia anche quella di avere una società snella: penso ad esempio al Milan di Berlusconi che aveva come figure di riferimento Galliani e Braida e che era vincente anche perchè forte fuori dal campo. Lo stesso può dirsi della Juve attuale: c'è il presidente, c'è Paratici, c'è Nedved. Se sei abile nella gestione, hai poi la possibilità di comprare i migliori sul mercato. E se hai anche una grande organizzazione a livello di scouting, la diretta conseguenza è diventare una società vincente".