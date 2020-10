esclusiva Roggi: "Viola, Callejon sa fare le due fasi. Quarta? Mi fido di Passarella"

A margine di un evento organizzato dalla Fondazione Bacciotti, Moreno Roggi ha parlato a TMW soffermandosi sulla Fiorentina impegnata domani con lo Spezia e sul futuro di Iachini: "Ha la fiducia piena di Commisso, sarebbe assurdo ora pensare ad altri scenari. La squadra mi piace nonostante la perdita di Chiesa. Callejon non è il sostituto di nessuno nel senso che è un gran giocatore che ha tanta esperienza, darà un apporto determinante. A Napoli si è sacrificato anche in fase difensiva e fa anche gol. Per me è un grande acquisto. Quarta? Mi fido di Passarella, se lo ha consigliato lui non sbaglia. Ci aveva visto giusto anche su Pezzella".

