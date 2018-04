ESCLUSIVA TMW - Roma, ag. Dzeko: "Dire no al Chelsea ha giovato a tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ieri sera Edin non ha dimostrato di essere uno dei più forti del mondo, perché non ne aveva bisogno. Semmai lo ha confermato ancora una volta". Esordisce così, ai nostri microfoni, Irfan Redzepagic, agente del grande protagonista dell'impresa della Roma sul rettangolo verde dell'Olimpico, contro il Barcellona. Edin Dzeko ha giocato l'ennesima partita di sconcertante concretezza, dimostrando ancora una volta quando la scelta di rimanere in giallorosso a gennaio abbia un peso specifico altissimo sui risultati della formazione di Di Francesco.

Ieri in campo con Schick al suo fianco: può essere la soluzione migliore per il futuro?

"Chissà, non è il mio ruolo esprimere un giudizio di questo tipo".

E' sicuramente di sua competenza però il mercato. Dopo il no al Chelsea la Roma ha svoltato, ora c'è possibilità che diventi un simbolo della squadra?

"Diciamo che la sua decisione ha giovato a tutti: alla Roma, ai suoi tifosi e a Edin stesso, quindi ne siamo felici".