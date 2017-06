ESCLUSIVA TMW - Roma, ag. Peres: "L'Inter può essere opzione, ma ha un contratto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo nome sembra al sicuro in ottica mercato, considerando che la Roma non sembra intenzionata a farne a meno in vista della prossima stagione. Il pubblico dell''Olimpico', quindi, dovrebbe ancora vedere Bruno Peres indossare la maglia giallorossa.

Colpi di scena permettendo, perché interpellato da TuttoMercatoWeb in merito al futuro del proprio assistito l'agente Bernardo Da Silva ha lasciato qualsivoglia tipo di decisione finale alla società: "Il ragazzo ha un contratto ancora lungo con la Roma (fino al 2020, ndr), ma ogni scelta sarà loro".

Ci sono state delle offerte concrete nell'ultimo periodo?

"No, finora nulla da segnalare".

Spalletti sarà il nuovo allenatore dell'Inter: quella nerazzurra potrebbe essere un'opzione?

"Sì, non lo escludo. Ma voglio ripetere che Bruno ha un contratto con la Roma".