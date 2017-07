ESCLUSIVA TMW - Roma, avviati i contatti col Chievo per Isufaj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la Roma avrebbe avviato i contatti con il Chievo per Andrea Isufaj, attaccante classe 1999 italo-albanese. Nelle prossime ore l’agente del calciatore ex Arezzo incontrerà la dirigenza clivense per fare il punto della situazione.