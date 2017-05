ESCLUSIVA TMW - Roma, Baldissoni: "Soddisfatti del rinnovo di De Rossi"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Il dirigente della Roma, Mauro Baldissoni, è stato intercettato all'aeroporto di Fiumicino, in partenza per Boston. Poche e concise le parole. "Soddisfatto del rinnovo di De Rossi? Ci mancherebbe altro. Per Di Francesco quando avremo qualcosa da dire la diremo".