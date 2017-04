ESCLUSIVA TMW - Roma, Casasola nel mirino di Sampdoria e Chievo

Fonte: Raffaella Bon

Potrebbe profilarsi un duello in Serie A per accaparrarsi le prestazioni del giovane Thiago Casasola. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sulle tracce del difensore argentino del Trapani (ma di prorpietà della Roma) ci sarebbero infatti Sampdoria e Chievo.