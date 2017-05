ESCLUSIVA TMW - Roma, chiesto Chandler all'Eintracht Francoforte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo nome per la fascia destra di difesa della Roma, che cerca un padrone definitivo viste le precarie condizioni di Florenzi e l'attitudine molto offensiva di Bruno Peres. Secondo quanto da noi raccolto, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto per l'esterno statunitense in scadenza nel 2017 con l'Eintracht Francoforte Timothy Chandler. Il club giallorosso aveva cercato il terzino anche nello scorso mercato di gennaio e ora è tornato alla carica, anche per la voglia di riportare un nazionale a stelle a strisce in giallorosso.