ESCLUSIVA TMW - Roma-Coric, accordo totale. Cinque anni di contratto al croato

Prosegue a gonfie vele la trattativa tra Ante Coric e la Roma: dopo l'accordo tra società di cui vi abbiamo parlato in precedenza (sette milioni di parte fissa e uno di bonus, ndr) e l'ok del consiglio direttivo della Dinamo Zagabria a lasciar partire il talentuoso trequartista, è progredito in queste ore anche il discorso tra Roma e giocatore. Accordo trovato sulla base di un quinquennale a un milione l'anno più bonus, con la stipula dei contratti prevista per fine mese.