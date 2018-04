ESCLUSIVA TMW - Roma, Coric vicinissimo: offerta da 6 milioni

Fonte: Simone Lorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ante Coric è vicinissimo alla Roma. Dopo l'assalto in inverno andato a vuoto, Monchi ha sfruttato i milioni incassati dagli ultimi turni di Champions League per effettuare l'offerta che potrebbe rivelarsi decisiva. 6 milioni proposti alla Dinamo Zagabria: il Consiglio d'Amministrazione del club croato si riunirà oggi per decidere, ma le sensazioni delle parti in causa sono più che positive.