ESCLUSIVA TMW - Roma, domani Pocetta a Cracovia per Pellegrini: visite e firma

Lorenzo Pellegrini alla Roma. Ci siamo. L'agente del calciatore, Giampiero Pocetta, sarà domani a Cracovia per definire i dettagli con il centrocampista ora al Sassuolo. Il ragazzo sarà impegnato nella gara dell'Under 21 contro la Spagna e il procuratore assisterà alla sfida, incontrando anche Pellegrini per definire firma e dettagli del trasferimento-ritorno in giallorosso. Le ultime, raccolte da Tuttomercatoweb.com, raccontano che il nero su bianco sul contratto e anche le visite saranno effettuate in Polonia.