La Roma in pressing per arrivare a Franck Kessié. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata di giovedì vi sarà un incontro fra George Atangana, agente del centrocampista ivoriano, e Monchi, nuovo direttore sportivo dei giallorossi. Si cerca l'accordo fra le parti, dopo che la Roma ha già l'ok dell'Atalanta; il Milan resta alla finestra, in forte pressing.