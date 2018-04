ESCLUSIVA TMW - Roma, il giovane jolly Valeau nel mirino di tre club

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa del via alla finestra estiva di calciomercato, inizia già a circolare fra gli addetti ai lavori il nome di Lorenzo Valeau, classe 1999 della Roma. Già convocato da Eusebio Di Francesco in prima squadra, il duttile giocatore giallorosso (può giocare sia da esterno di difesa che da mezzala) è finito infatti nel mirino di tre club professionistici. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Valeau piace a Sassuolo, Frosinone ed Empoli.