ESCLUSIVA TMW - Roma, il piano di Monchi: Nainggolan out, Pastore in

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Più di un'idea. La Roma ha un piano per la sua trequarti e ha una preferenza chiara per la sostituzione di Radja Nainggolan, calciatore in uscita. Trattativa in corso per Javier Pastore, calciatore che ha un contratto col PSG fino a 2019 e non è intenzionato a rinnovarlo. L'argentino è sul mercato: lo vuole il West Ham, ma l'ex Palermo non è troppo convinto: vorrebbe rientrare in Italia e la Roma è pronta ad accoglierlo. Il suo entourage in queste ore sta provando a trovare la quadra col ds Monchi: non è un affare chiuso, ma i contatti sono serrati. Affare da 20-25 mln di euro, col giocatore che andrebbe a guadagnare tra i 4 e i 5 mln a stagione. Sondaggio anche del Napoli, che però dopo Verdi inserirà un altro giocatore offensivo solo in caso di partenza di uno tra Mertens e Callejon. Mentre la Roma è nettamente avanti, vuole sostituire Nainggolan con Pastore.