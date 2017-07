ESCLUSIVA TMW - Roma, inserimento per Ndoj del Brescia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inserimento a sorpresa nella corsa a Emanuele Ndoj, centrocampista classe 1996 del Brescia. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul giocatore delle Rondinelle, già da gennaio nel mirino del Bologna, sarebbe tornata forte la Roma, società per la quale Ndoj ha giocato nel settore giovanile. Il club capitolino avrebbe, infatti, intenzione di far valere una clausola per il riacquisto del calciatore presente nel suo contratto per tornarne in pieno possesso e poi eventualmente valutarne il prestito in uno dei tanti club fra Serie A e Serie B che hanno mostrato interesse nei suoi confronti.