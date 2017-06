ESCLUSIVA TMW - Roma, intrigo Verde: contatti con le big ma manca il prezzo

© foto di Federico Gaetano

Tra le tante operazioni che coinvolgono la Roma in questo avvio di mercato, trova spazio anche la controversa situazione legata a Daniele Verde. Rientrato dal prestito ad Avellino, dopo una stagione di alto profilo in cadetteria, i contatti tra l'entourage del giocatore ed il ds giallorosso Monchi non hanno avuto fino a questo momento esiti chiarificatori. La scadenza contrattuale fissata a giugno 2019 apre scenari legati a piste importanti sia in serie A che all'estero. Juventus ed Inter hanno fatto dei sondaggi, dopo che a gennaio il Napoli lo aveva richiesto ufficialmente ai giallorossi. Entro la fine della settimana è previsto un nuovo contatto tra le parti, forse decisivo. Di fronte la volontà dell'entourage del ragazzo di trovare fiducia e continuità lontano da Trigoria, e la Roma che al momento non ha ancora stabilito un prezzo per l'ennesimo gioiello prodotto in casa e che rischia di sbocciare lontano dalla capitale.