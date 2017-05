ESCLUSIVA TMW - Roma-Nainggolan, si cerca l'intesa per il rinnovo: le ultime

© foto di www.imagephotoagency.it

Radja Nainggolan e il futuro, tutto da scrivere. Non è scontata la permanenza alla Roma, ma le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb raccontano che il centrocampista belga può restare in giallorosso. Si cerca l'intesa per il rinnovo e quindi una via di mezzo tra l'attuale ingaggio (3,8 milioni) la richiesta del giocatore (5 milioni). La sensazione è che a 4,2-4,5 milioni per anno si possa anche arrivare al rinnovo fino al 2021. Ad oggi Nainggolan può restare alla Roma. E sullo sfondo sempre le sirene dalla Premier...