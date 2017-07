ESCLUSIVA TMW - Roma, nuova pista per l'attacco: piace Promes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Riyad Mahrez e Munir El Haddadi nelle mire della Roma e di Monchi, che dopo l'emergente Under punta ad un nome importante. Quincy Promes è l'ultima idea: l'attaccante esterno olandese, esploso col Twente e consacratosi con lo Spartak Mosca, ha una valutazione alta presso il club russo ma ben meritata. Il gol alla prima sfida dell'anno non aiuterà la Roma, che segue comunque con interesse anche questa pista per l'attacco.