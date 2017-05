ESCLUSIVA TMW - Roma, osservatori del Chelsea per Rudiger e Nainggolan

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chelsea non molla i suoi due obiettivi di mercato in casa Roma. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, oggi sono presenti degli scout del club londinese all’Olimpico per assistere alla sfida tra i giallorossi e la Juventus. Osservati speciali Antonio Rudiger e Radja Nainggolan.