ESCLUSIVA TMW - Roma, Pellegrini il primo rinforzo per Di Francesco

© foto di Federico Gaetano

Eusebio Di Francesco e la Roma. Ci siamo. Questione di dettagli ma il matrimonio è pronto per andare in scena. L'addio con Luciano Spalletti, diretto verso l'Inter, è dietro l'angolo e già si delineano le strategie di mercato dell'allenatore in arrivo dal Sassuolo. In accordo con la dirigenza spagnola firmata Monchi, il primo rinforzo sarà Lorenzo Pellegrini. La Roma cerca di chiudere l'accordo col Sassuolo: sfumato Franck Kessie, diretto al Milan, il centrocampista canterano giallorosso sarà il primo rinforzo del suo mentore, Eusebio Di Francesco.