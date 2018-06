ESCLUSIVA TMW - Roma, per Berardi sul piatto soldi e due giocatori

Fonte: Luca Bargellini

Soldi più Mirko Antonucci e Lorenzo Valeau come contropartita sono la base della trattativa tra Roma e Sassuolo per il trasferimento di Domenico Berardi, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione. Il direttore sportivo Monchi non sembra dunque pago dopo gli arrivi di Coric e Cristante e cerca di accontentare le richieste del suo tecnico Di Francesco, grande estimatore dell'attaccante neroverde.