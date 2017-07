ESCLUSIVA TMW - Roma, per l'attacco c'è anche l'idea Alario

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si ferma a Under e Defrel la campagna rinforzi in attacco della Roma. L'ultimo nome al vaglio del direttore sportivo Monchi è, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, quello di Lucas Alario. Attaccante del River Plate che ha già però perso Sebastian Driussi davanti, è valutato circa 25 milioni di euro. Monchi è in contatto con l'agente e quello di Alario sarebbe uno dei profili al vaglio dell'ex uomo mercato del Siviglia per rinforzare la batteria avanzata della formazione di Eusebio Di Francesco.